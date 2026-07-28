В Липецкой области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники провели правовые уроки для воспитанников детского лагеря

В регионе продолжается проведение профилактических мероприятий с участием полицейских, волонтёров Совета лидеров Липецкой области и членов общественного совета, которые рассказывают подрастающему поколению о важности ведения здорового образа жизни и соблюдении кибергигиены.
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