МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В столице пройдёт благотворительная ярмарка «Московского долголетия» в поддержку новых территорий

В столице пройдёт благотворительная ярмарка «Московского долголетия» в поддержку новых территорий

Акция пройдет совместно с организацией «Справедливая помощь доктора Лизы» Участники проекта «Московское долголетие» выразили желание провести в Москве благотворительную выставку-ярмарку в поддержку тяжелобольных и раненых детей новых территорий.

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