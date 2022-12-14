В столице пройдёт благотворительная ярмарка «Московского долголетия» в поддержку новых территорий

Акция пройдет совместно с организацией «Справедливая помощь доктора Лизы» Участники проекта «Московское долголетие» выразили желание провести в Москве благотворительную выставку-ярмарку в поддержку тяжелобольных и раненых детей новых территорий.
Акция пройдет совместно с организацией «Справедливая помощь доктора Лизы» Участники проекта «Московское долголетие» выразили желание провести в Москве благотворительную выставку-ярмарку в поддержку тяжелобольных и раненых детей новых территорий.
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