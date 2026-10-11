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Орловские новости

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Сбои сервисов «Яндекса» после атаки на дата-центр во Владимире

Сбои сервисов «Яндекса» после атаки на дата-центр во Владимире

Орловские интернет-пользователи могут наблюдать сбои в работе сервисов «Яндекса», а также ряда российских приложений и платформ.

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