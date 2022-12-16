Закон, порядок, государство

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В преддверии зимней сессии курсанты ДВОКУ приступили к использованию современных тренажеров в процессе обучения

В преддверии зимней сессии курсанты ДВОКУ приступили к использованию современных тренажеров в процессе обучения

В высшем военном учебном заведении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80 и автомобильного транспорта КамАЗ, Урал.

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