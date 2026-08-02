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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков может получать 5 млн евро в год в «Галатасарае»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может зарабатывать пять миллионов евро за сезон в случае перехода в «Галатасарай».

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