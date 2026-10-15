Wey V9X создан на новой платформе с 400-вольтовой архитектурой. Гибридная силовая установка, сделанная по параллельно-последовательной схеме, состоит из 2,0-литрового бензинового мотора, 4-ступенчатой трансмиссии и пары электродвигателей.
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