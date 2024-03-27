В Торжке Владимир Путин посетил Центр боевого применения и переучивания лётного состава минобороны

27 марта президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Тверскую область в городе Торжке посетил 344 Центр боевого применения и переучивания лётного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ.
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