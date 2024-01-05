Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google разблокировать четыре аккаунта Пятого канала на видеохостинге YouTube, доступ к которым закрыли в марте 2022 года, сообщило 5 января ТАСС со ссылкой на решение суда.
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