Когда инспектор ГИБДД останавливает автомобиль, то водителю всегда хочется как можно быстрее уехать с места остановки и не терять время на долгие проверки, поэтому когда инспектор ГИБДД останавливает водителя и не отпускает его продолжительное время, то многие водители жалуются, на намеренное затягивание времени проверки, отсюда у многих возникает вопрос, а на сколько по времени может задержать водителя инспектор ГИБДД.