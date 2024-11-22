С детьми на «удаленку»: россиянкам разрешат работать дистанционно Евгения КомароваРаботодателям в России могут установить обязательство переводить отдельных сотрудников на дистанционный формат работы в случае возникновения семейных обстоятельств.
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