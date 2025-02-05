Государство оплатит онкотерапию Александра Буйнова: лечение музыканта займёт полгода

Стоимость процедуры, которую пройдёт Народный артист РФ, составляет один миллион рублей.На фоне борьбы с онкологическим заболеванием Александра Буйнова государство решило покрыть расходы на его онкотерапию.
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