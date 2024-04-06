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Мастер-класс ´Мужская стрижка Цезарь´.

Мастер-класс ´Мужская стрижка Цезарь´.

29 марта 2024 года в рамках производственного обучения учащиеся учебных групп №31,32 приняли участие в мастер-классе ´Мужская стрижка Цезарь´, который провела выпускница колледжа Мария, являющаяся директором барбершопа ´Джентльмены´.

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