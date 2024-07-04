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Царьград

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"Мы все давно этого ждём": Генерал Попов выведет предателей на чистую воду. Шлепченко заявил о беспрецедентной ситуации

"Мы все давно этого ждём": Генерал Попов выведет предателей на чистую воду. Шлепченко заявил о беспрецедентной ситуации

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко обсудил новый поворот в деле бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Скорее бы уж появилась ясность в этом, действительно странном деле.
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20 час.

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