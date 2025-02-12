Парашют — отживший элемент боевой экипировки?

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Лично у меня только знакомство по видео с бывшим ВДВшником Ильёй Яббаровым. Он не то, что парашюта, на самолёте летать боится. Да, устав не читал. Однако, автору доверяю. Публиковал его неоднократно.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Новое  оружие  требует  новых  методом  войны...По  итогам  СВО   в  военных  академиях пройдут  *разборы  полетов*...
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Александр Рочев
Одни спецы.
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