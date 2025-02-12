Парашют — отживший элемент боевой экипировки? Купола в небе Воздушно-десантные войска в первые недели СВО претерпели серьезные изменения.
Парашют — отживший элемент боевой экипировки?
Комментарии
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Юрий Ильинов
Лично у меня только знакомство по видео с бывшим ВДВшником Ильёй Яббаровым. Он не то, что парашюта, на самолёте летать боится. Да, устав не читал. Однако, автору доверяю. Публиковал его неоднократно.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Новое оружие требует новых методом войны...По итогам СВО в военных академиях пройдут *разборы полетов*...
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6 час.
Александр Рочев
Одни спецы.
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1 час.
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