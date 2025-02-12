Парашют — отживший элемент боевой экипировки?

Юрий Ильинов

Лично у меня только знакомство по видео с бывшим ВДВшником Ильёй Яббаровым. Он не то, что парашюта, на самолёте летать боится. Да, устав не читал. Однако, автору доверяю. Публиковал его неоднократно.