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Грузия извинится перед осетинами и абхазами и заберёт их в ЕС. А что Россия?

Грузия извинится перед осетинами и абхазами и заберёт их в ЕС. А что Россия?

Грузия заявила, что пересмотрит отношения с США в случае продолжения санкционного давления. В октябре там состоятся парламентские выборы.

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Комментарии
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Александр Батт
В мире действует кулачное право. Победителей не судят. На проигравших вешают всех собак. Слабых и трусливых бьют. С лохами не церемонятся. России надо побеждать.
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51 мин.
А
Александр
Поздно пить боржоми когда отказали почки.
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48 мин.
МБ
Михаил Бердников
Могу добавить по поводу &quot;грузинского рая&quot; не забывать,что в общий &quot;котёл&quot; Советского Союза вносили одну часть доходов,а забирали из него - в 2 раза больше!
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19 мин.

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