В Петербурге за взятки задержан майор полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. В Петербурге майора полиции обвинили в получении взятки. Больше года – с февраля 2023 по апрель 2024 – коммерсант выплачивал правоохранителю по 5 тысяч рублей в месяц, передает версию следствия пресс-служба СК по Петербургу.
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