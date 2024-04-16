В Петербурге за взятки задержан майор полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. В Петербурге майора полиции обвинили в получении взятки. Больше года – с февраля 2023 по апрель 2024 – коммерсант выплачивал правоохранителю по 5 тысяч рублей в месяц, передает версию следствия пресс-служба СК по Петербургу.