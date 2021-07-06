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Чарльз Баркли: «Я должен был лучше подготовить «Финикс» к финальной серии 93 года»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился воспоминаниями о финальной серии плей-офф 1993 года между «Чикаго» и «Финиксом» (4-2), за который он выступал, и признался, о чем он сожалеет.

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