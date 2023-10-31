Александр Калягин обьявил внеочередной Съезд СТД: может оставить свой пост

На заседании секретариата Союза театральных деятелей, которое только что закончилось, как сообщили нам достоверные источники, было принято решение, которое перебьет все новости о скандальной «Золотой маске».
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