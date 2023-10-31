FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 730 подписчиков

Александр Калягин обьявил внеочередной Съезд СТД: может оставить свой пост

Александр Калягин обьявил внеочередной Съезд СТД: может оставить свой пост

На заседании  секретариата Союза театральных деятелей, которое только что закончилось,  как сообщили нам достоверные источники, было принято решение, которое перебьет все новости  о скандальной «Золотой маске».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх