Ученые выяснили, как продолжительность сна влияет на здоровье мозга

Анализируя изображения мозга почти 40 000 участников среднего возраста, исследование показало, что как короткая, так и длительная продолжительность сна связаны с негативными изменениями в структуре мозга.
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