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МИД Германии счел наивным отказ от размещения ракет США

МИД Германии счел наивным отказ от размещения ракет США

Отказ Германии от размещения на территории страны дальнобойных ракет США был бы наивным решением. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова передает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

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