Минфин: более 1 млн многодетных семей в России получили выплаты на ипотеку

С 2019 года более 1 млн многодетных семей в России получили выплату до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотеке на общую сумму 446,7 млрд рублей.
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