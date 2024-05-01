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Нурлан Ногаев поздравил жителей Мангистау с Днем единства народов Казахстана

Нурлан Ногаев поздравил жителей Мангистау с Днем единства народов Казахстана

Нурлан Ногаев поздравил жителей Мангистауской области  с Днем единства народов Казахстана. От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим мир и согласие в нашей стране! Как писал в своих произведениях великий мыслитель, писатель, наш земляк Абиш Кекилбаев, только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома – Республики Казахстан.

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Комментарии
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Сергей Захаров
А зачем нам знать что там в Казахстане чуш какято
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15 час.
СЗ
Сергей Захаров
🤔
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15 час.

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