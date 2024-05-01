Нурлан Ногаев поздравил жителей Мангистау с Днем единства народов Казахстана

Нурлан Ногаев поздравил жителей Мангистауской области с Днем единства народов Казахстана. От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим мир и согласие в нашей стране! Как писал в своих произведениях великий мыслитель, писатель, наш земляк Абиш Кекилбаев, только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома – Республики Казахстан.