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Лентяйский хачапури

Лентяйский хачапури

Спросите почему именно "лентяйский", ответ очень прост - потому-что ленивей просто уже некуда! Готовится быстро, ингредиентов минимум, совершенно без заморочек, самое главное силу воли сжать в кулак и дождаться результата, а он Вас порадует! .

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