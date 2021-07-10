Лентяйский хачапури

Спросите почему именно "лентяйский", ответ очень прост - потому-что ленивей просто уже некуда! Готовится быстро, ингредиентов минимум, совершенно без заморочек, самое главное силу воли сжать в кулак и дождаться результата, а он Вас порадует! .