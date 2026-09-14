БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УР-100: жидкостная ракета с системой эксплуатации твёрдотопливной — и предел исходной платформы

УР-100: жидкостная ракета с системой эксплуатации твёрдотопливной — и предел исходной платформы

1963–1987: техническая генеалогия советской межконтинентальной ракетыКак жидкостная ракета с токсичным топливом стала массовой, когда американцы делали ставку на твёрдое топливо Minuteman? Ответ не в дальности полёта и не в мощности заряда — УР-100 уступала тяжёлым МБР по обоим параметрам.

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