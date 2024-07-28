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Глава МИД Китая Ван И: КНР требует от США прекратить односторонние санкции

Глава МИД Китая Ван И: КНР требует от США прекратить односторонние санкции

Китайские власти подтвердили свою готовность продолжать участвовать в содействии мирному диалогу по Украине и высказали требование к Соединенным Штатам об отмене односторонних санкций.

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Комментарии
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y
yumashev
Мир по-прежнему живёт по американской экономической модели. Китаю нужен потребитель, иначе будет перепроизводство и кризис. Торговля за национальные валюты себя не оправдывает, т.к. нужна мировая валюта. Пока это доллар США. Но он ничем не обеспечен в США, зато обеспечен товарами всего мира и его движение по миру естественно. Но допущен долларовый перекос цен, основанный на военной и экономической силе. Нужна валюта без этого перекоса, без главенства какой-либо страны. Надо поискать ответы в экономических теориях, а они есть.
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