Глава МИД Китая Ван И: КНР требует от США прекратить односторонние санкции

y

yumashev

Мир по-прежнему живёт по американской экономической модели. Китаю нужен потребитель, иначе будет перепроизводство и кризис. Торговля за национальные валюты себя не оправдывает, т.к. нужна мировая валюта. Пока это доллар США. Но он ничем не обеспечен в США, зато обеспечен товарами всего мира и его движение по миру естественно. Но допущен долларовый перекос цен, основанный на военной и экономической силе. Нужна валюта без этого перекоса, без главенства какой-либо страны. Надо поискать ответы в экономических теориях, а они есть.