Крымские татары заявили о поддержке курса президента России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Крымские татары заявили о поддержке внешнеполитического курса президента России Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
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