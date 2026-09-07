Аналитики ждут роста инвестиций в добычу нефти в России на 9% в 2026 году

Российские нефтегазовые компании в 2026 г. заметно увеличат вложения в добычу нефти. Однако, рост расходов не приведет к сопоставимому увеличению производства.
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