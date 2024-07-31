Политнавигатор Сивков Β тeκущий пepиοд идут пοиcκи вapиaнтa, κοтοpый пοɜвοлит οбeим cтοpοнaм выйти иɜ уκpaинcκοгο κοнфлиκтa c «пpиeмлeмым лицοм».
Сейчас идёт битва за территории, на границах которых зафиксируют перемирие
Комментарии
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лина любимцева
Путин доверял Шойгу. Я так думаю.... А потом как пришлось, ВСЕ И ВЫЛЕЗЛО НАРУЖУ!! Только не пойму, почему Путин укрывает Шойгу от ответственности? Это ведь прямая вина Шойгу, что его подчиненные непотребно ОБВОРОВЫВАЛИ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ!! Получается, что Путин пособник Шойгу, который потакал ворюгам, а может и САМ в этом участвовал?!! Вопросов много! Нужно следствие и в отношении Шойгу ТОЖЕ. Беспристрастное и справедливое. Выявить, ЧТО БЫЛО?!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Меньше нужно КРАСТЬ, то и ресурсов хватит!!
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1 час.
Eduard
Вся Украина наша,ни метра под НАТО отдавать не надо.Надо всю Еврору уничтожим,это рабское создание!
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1 час.
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