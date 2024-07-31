Сейчас идёт битва за территории, на границах которых зафиксируют перемирие

лина любимцева

Путин доверял Шойгу. Я так думаю.... А потом как пришлось, ВСЕ И ВЫЛЕЗЛО НАРУЖУ!! Только не пойму, почему Путин укрывает Шойгу от ответственности? Это ведь прямая вина Шойгу, что его подчиненные непотребно ОБВОРОВЫВАЛИ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ!! Получается, что Путин пособник Шойгу, который потакал ворюгам, а может и САМ в этом участвовал?!! Вопросов много! Нужно следствие и в отношении Шойгу ТОЖЕ. Беспристрастное и справедливое. Выявить, ЧТО БЫЛО?!!