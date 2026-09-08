Название сериала: Придворные сегодня Оригинальное название: Bugünün Saraylisi / Сегодняшний человек дворца / Нынешний хозяин дворца Страна: Турция Жанр: драма;мелодрама Год: 2013 Всего серий: 31 Всего сезонов: 1 Качество: HDTVRip Перевод: Субтитры Актеры: Барыш Ардуч;Джансу Тосун;Гёзде Чигаджи;Назан Кесал;Серхат Теоман;Сельчук Ёнтем;Гюленай Калкан;Дильшад Челеби;Бегюм Аккая;Мехмет Феим Мехмедоф Режисеры: Бахадыр Индже;Кудрет Сабанджи Продюсеры: Шюкрю Авшар;Ali Leskay;Ayse Ozer Рейтинг […] Сообщение Придворные сегодня / Bugünün Saraylisi турецкий сериал 2013 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.