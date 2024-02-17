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Татьяна Монтян: Украина на грани экономической катастрофы

Татьяна Монтян: Украина на грани экономической катастрофы

Ученые из Кильского университета в Германии подтвердили то, о чем мы тут с вами говорим уже давно: сегодня Украина, конечно, находится в крайне сложном положении из-за войны, однако в плане экономики самое худшее у нее впереди.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Монтян как та проститутка быстро переобулась. А давно ли она хрюкала что Крымский мост это фейк Мосфильма и его никогда не построят он развалится при первом ледоходе в азовском море. Сваи не выдержат и его унесет.
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