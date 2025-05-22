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Вечерний Новосибирск

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ВТБ: новосибирцы вдвое увеличили траты на майских праздниках

ВТБ: новосибирцы вдвое увеличили траты на майских праздниках

Наибольший прирост трат по сумме показали парки развлечений, кино, свежее мясо, товары для садоводства (рост в среднем в 2,4 раза), отели, ветеринарные клиники (рост в 2 раза), рестораны и кафе, супермаркеты, мебель, молочные продукты (рост в каждой из категорий – в 1,8 раза).

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