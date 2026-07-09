Россиянам начали продавать таблетки, "превращающие" бензин АИ-92 в АИ-95

Якобы достаточно одной таблетки: просто бросить ее в бензобак перед заправкой Россиянам начали предлагать "волшебные таблетки", которые, как заявляют продавцы, могут "превратить" бензин марки АИ-92 в более качественное топливо АИ-95, пишет Rusdtp.