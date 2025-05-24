Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

По словам Володина, число семей с детьми в России должно расти Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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