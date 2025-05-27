Испытания новой ракеты «Союз-5» будет принимать российско-казахстанская комиссия

Изображение двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» / © «Роскосмос» Согласно информации ТАСС, планируется, что создание этой комиссии для тестирования носителя и связанного с ним комплекса произойдет уже в текущем году.
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