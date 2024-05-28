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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Последний звонок -2024.

Последний звонок -2024.

В государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´25.05.2024 состоялась торжественная линейка для выпускников 9 и 11 классов, которую посетили почетные гости: Довнар Е.

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