Последний звонок -2024.

В государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´25.05.2024 состоялась торжественная линейка для выпускников 9 и 11 классов, которую посетили почетные гости: Довнар Е.
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