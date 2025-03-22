Silent Hill f уже запрещена в Австралии Как многие уже знают, разработчики Silent Hill f ...

Silent Hill f уже запрещена в АвстралииКак многие уже знают, разработчики Silent Hill f заранее предупредили чувствительных людей о том, что внутри проекта будет приличное количество различных вещей, которые могут задевать игроков с тонкой душевной организацией.
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