Иран: Военные чиновники США (США) объявили, что танкер M/T Belma под флагом Кюрасао был выведен из строя в результате ракетного удара после попытки пересечь военно-морскую блокаду Ормузского пролива США по пути к острову Харг в иранской провинции Бушер 15 июля.
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