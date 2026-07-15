Иран: Военные чиновники США (США) объявили, что танкер M/T Belma под флагом Кюрасао был выведен из строя в результате ракетного удара после попытки пересечь военно-морскую блокаду Ормузского пролива США по пути к острову Харг в иранской провинции Бушер 15 июля.