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Глава парламента Крыма Константинов заявил, что агентура Киева активизировалась

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что агентура Киева активизировалась

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов в воинской части в районе села Майское на севере полуострова, заявил, что агентура террористического киевского режима в республике получила сигнал активизироваться.

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