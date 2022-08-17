Глава парламента Крыма Константинов заявил, что агентура Киева активизировалась

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов в воинской части в районе села Майское на севере полуострова, заявил, что агентура террористического киевского режима в республике получила сигнал активизироваться.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов в воинской части в районе села Майское на севере полуострова, заявил, что агентура террористического киевского режима в республике получила сигнал активизироваться.
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