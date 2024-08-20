Австралийские власти закрыли 615 криптовалютных платформ

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что в 2023 году помогла властям закрыть более 600 криптовалютных платформ в рамках программы по борьбе с онлайн-инвестиционным мошенничеством.
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