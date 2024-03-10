Сестра родительское наследство прогуляла и пришла на шею: просит прописать ее с ребенком-инвалидом в своей квартире — С сестрой у нас приличная разница в возрасте, шестнадцать лет, – рассказывает сорокапятилетняя Зоя.
***
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Нечего помогать этой вертихвостке. У Зои своя жизнь.
Ответить
23 час.
Элеонора Коган
Теперь Зоя должна Кире отдать выкупленную у неё же трёшку? А тётка чего лезет. Сколько же Зоя должна этой вертихвосткой возиться? У неё своя семья и пусть свои проблемы Кира решает сама. И так всю юность Зоя нянчилась с ней и родители её обделяли во всём..
Ответить
22 час.
Свежие комментарии