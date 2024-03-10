Элеонора Коган

Теперь Зоя должна Кире отдать выкупленную у неё же трёшку? А тётка чего лезет. Сколько же Зоя должна этой вертихвосткой возиться? У неё своя семья и пусть свои проблемы Кира решает сама. И так всю юность Зоя нянчилась с ней и родители её обделяли во всём..