Моя семья. Счас...
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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    для баб стоит уточнить)) что высокое либидо с одним мужчиной ,а не со всеми подряд и за деньги, как думает большинств...Единственный тип ...
  • наталья
    невозможно стать той наивной и доверчивой девочкой, которая и подкупает многих мужчин, вновь. время и семейная жизнь ...Жена перестала бы...
  • Эмма
    Даже не думайте прописывать, ребенок - инвалид, Вы не сможете потом  его выписать, а сестра на законных основаниях см...Сестра родительск...

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Сестра родительское наследство прогуляла и пришла на шею: просит прописать ее с ребенком-инвалидом в своей квартире — С сестрой у нас приличная разница в возрасте, шестнадцать лет, – рассказывает сорокапятилетняя Зоя.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Нечего помогать этой вертихвостке. У Зои своя жизнь.
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23 час.
Элеонора Коган
Теперь Зоя должна Кире отдать выкупленную у неё же трёшку? А тётка чего лезет. Сколько же Зоя должна этой вертихвосткой возиться?   У неё своя семья и пусть свои проблемы Кира решает сама. И так всю юность Зоя нянчилась с ней и родители её обделяли во всём..
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22 час.

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