Когда ребёнок играет в прятки на профессиональном уровне

Родители ночью проснулись и обнаружили, что в кроватке дочери никого нет. Пока они пытались понять, куда делась девочка, оказалось, что она всё это время была совсем рядом — малышка каким-то образом забралась под матрас и устроила себе там уютное укрытие.
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