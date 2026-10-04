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Когда ребёнок играет в прятки на профессиональном уровне

Когда ребёнок играет в прятки на профессиональном уровне

Родители ночью проснулись и обнаружили, что в кроватке дочери никого нет. Пока они пытались понять, куда делась девочка, оказалось, что она всё это время была совсем рядом — малышка каким-то образом забралась под матрас и устроила себе там уютное укрытие.

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