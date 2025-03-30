Расчёт 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» работает по противнику в Белгородском приграничье.
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Расчёт 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» работает по противнику в Белгородском приграничье.
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