Развожаев: силы ЧФ и ПВО уничтожили четыре дрона и три БЭК в районе Черного моря

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Силы Черноморского флота и ПВО уничтожили четыре дрона и три безэкипажных катера в районе Черного моря, отразив в Севастополе атаку военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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