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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Селтикс» Тейтум: «Наш тренер − большой фанат UFC. Он показывает нам камбэки в боях и переносит это на баскетбол»

«Бостон» играет в финале НБА против «Далласа» и ведет со счетом 3-0 в серии до четырех побед. «Наш тренер Джо Маззулла − большой фанат UFC.

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