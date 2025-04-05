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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тошич о ЦСКА 2010-х: «Дзюба точно дал бы еще один вариант в атаке. Без него мы выиграли почти все, за исключением Лиги чемпионов»

«Он бы точно дал еще один вариант в атаке. Надо честно признаться, что в период моей игры за ЦСКА у нас были сумасшедшие нападающие: и Вагнер Лав, и Думбия, Муса.

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