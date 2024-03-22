Станислав Воскресенский от имени жителей Ивановской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье

Станислав Воскресенский от имени жителей Ивановской области выразил соболезнования в связи с трагедией в ПодмосковьеВ Ивановской области в эти выходные главой региона принято решение об отмене всех развлекательных и спортивных массовых мероприятий.
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