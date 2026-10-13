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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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94% английских клубов из пяти высших лиг понесли убытки в сезоне-2025/26. 66% не смогли бы просуществовать более 90 дней без финансовых вливаний от владельцев

Большинство английских клубов находятся на грани финансового краха. Об этом говорится в докладе независимого футбольного регулятора.

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