СИБ – о пропагандируемых в Гагаузии и Приднестровье дезинформационных нарративах

Служба информации и безопасности (СИБ) оценивает рост инспирированных извне дезинформационных нарративов в контексте избирательных 2024 и 2025 годов – президентских выборов, референдума, парламентских выборов, пишет anticoruptie.
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