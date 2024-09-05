Итоги прошедшего месяца свидетельствуют о неудачах действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии