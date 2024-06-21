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В Приморье ФСБ арестовала местного жителя, призывавшего к захвату власти

В Приморье ФСБ арестовала местного жителя, призывавшего к захвату власти

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Приморском крае местного жителя, который призывал к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, прилегающих к границе с Китаем.

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Комментарии
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Сергей
Надо было пристрелить гниду!!!!! НА МЕСТЕ!!!!!!
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