В Приморье ФСБ арестовала местного жителя, призывавшего к захвату власти

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Приморском крае местного жителя, который призывал к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, прилегающих к границе с Китаем.
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